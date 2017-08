Hotel en studentenwoningen ontruimd bij brand bij Holland Casino

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Vanwege de brand in het Holland Casino in Groningen is een hotel ontruimd. Ongeveer honderd mensen hebben het hotel verlaten. Ook zijn zo'n dertig studentenwoningen ontruimd. Tientallen studenten zijn hun huis uit.





Zo snel mogelijk weg

'We moesten zo snel mogelijk naar de uitgang', vertelt een van de hotelgasten. 'We hebben al een hele tijd naar de brand staan kijken. We vermoedden niet dat er kans was op een overslaande brand.'



Nieuwe brandweerkorpsen

De brandweer werkt met man en macht aan het beperken van de brand. Er zijn zo'n 60 tot 80 brandweerlieden opgetrommeld. Ook rukken vanuit Drenthe nieuwe brandweerkorpsen aan die kunnen helpen als er verdere problemen ontstaan.



