In beeld: de grote casinobrand in Stad

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Tot in de verre omtrek is de brand in het Holland Casino in Stad te zien. Een overzicht van de brand in foto's.









































De foto's zijn gemaakt door Jeroen Berkenbosch, Chris Bakker, Mario Miskovic, Jan Been, Dennis Venema, Jaco van Leeuwen, Edwin van der Veen en Karin Ploegstra.