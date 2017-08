Omwonenden brand geërgerd: 'We kregen geen tijd om spullen te pakken'

(Foto: Jan Been/RTV Noord)

Omwonenden en hotelgasten die geëvacueerd zijn vanwege de brand van het Holland Casino in stad Groningen, zijn niet te spreken over de gang van zaken. 'Erg onprofessioneel dat we geen updates krijgen.'