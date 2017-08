'We weten echt niet wat de oorzaak is van de brand'

Burgemeester Den Oudsten met de directeur van de Veiligheidsregio Wilma Mansveld (Foto: Jeroen Berkenbosch)

Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de brand in het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten.





Antieke binnenstad

De burgemeester is opgelucht dat de brand niet is overgeslagen naar omliggende gebouwen. 'De kans op escalatie was erg groot, ik ben blij dat we onze antieke oude binnenstad hebben behouden. De oude bebouwing maakt de binnenstad wat het is'.



Zeer grote brand

De brand brak om zeven uur 's ochtends uit. Toen de brandweer aankwam werd al snel opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. De brandweer bestreed het vuur met 150 brandweermensen, zestien bluswagens en vijf hoogwerkers. Rond 14:15 werd het sein brandmeister gegeven.



Nablussen

De brandweer is aan het nablussen. Waarschijnlijk gaat dat de hele nacht duren. Daarom beveelt de brandweer aan om ramen en deuren gesloten te houden.



