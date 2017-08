Noord Vandaag: Alles over de Holland Casino-brand

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

In een extra uitzending van Noord Vandaag staan we zondag stil bij de brand van het Holland Casino in de stad Groningen deze zondag. In dit artikel bekijk je de show terug.





Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist. In de uitzending komen de volgende onderwerpen aan bod:- De laatste stand van zaken om 18.00 uur. 'Je hoort voortdurend dingen vallen.'- Reacties van verschillende hotelgasten en studenten die zijn geëvacueerd vanwege de brand. 'Ik ben benieuwd waar ik vanavond slaap.'- Het opmerkelijke verhaal van een Duitse man die tijdens de brand lag te slapen in zijn auto, in de parkeergarage onder het casino.- De brand was ook in de provincie goed te zien en te ruiken.- In gesprek met burgemeester Peter den Oudsten: 'Ik snap dat geëvacueerde omwonenden niet blij zijn, maar er is gerechtvaardigd gehandeld.'- De laatste informatie van de brandweer.