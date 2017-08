Eerste omwonenden casino mogen terug naar huis

De eerste omwonenden van het afgebrande casino in de stad kunnen terug naar huis. Ze moeten zich legitimeren bij de politie en dan worden ze naar hun huis gebracht.

Het gaan om bewoners van de Poelestraat, Schuitendiep (buitenzijde), Pelsterhof en de bewoners van de woonboten. De mensen die in de vleugel van het Pelsterhof direct naast het casino wonen moeten nog even wachten. Het pand is instabiel.Andere bewoners moeten eerst wachten op de uitkomsten van de bouwkundig adviseur voordat zij terug naar huis kunnen.In totaal heeft de brandweer zondagochtend 85 gebouwen en woonschepen ontruimd . De bewoners konden zich melden bij de gemeente in de Kreupelstraat. Zo'n 100 mensen hebben daar gebruik van gemaakt.De brand in het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep brak zondagochtend rond zeven uur uit. De brandweer rukte massaal uit met 16 bluswagens, 5 hoogwerkers en 150 brandweerlieden. Om 14:15 was gaf de brandweer het sein brand meester. Tot in de avond rookte het gebouw nog wel, af en toe laaide het vuur weer op. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd.