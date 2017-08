FC Groningen pakt eerste seizoenszege tegen Utrecht

Django Warmerdam en Ruben Ettergard Jenssen vieren de 1-0 (Foto: JKBeeld)

FC Groningen heeft zondagavond de eerste overwinning van het nieuwe seizoen geboekt. Op eigen veld werd FC Utrecht in een meeslepend voetbalgevecht met 2-1 verslagen. Utrecht was beter, maar Groningen effectiever in het afwerken van de kansen.

Openingstreffer

De thuisploeg begon uitstekend aan de wedstrijd. Utrecht-speler van der Streek dacht genoeg tijd aan de bal te hebben, maar werd afgetroefd door Warmerdam. De verdediger van FC Groningen kwam uit op de rand van de zestienmeter en schoof de bal gedecideerd met zijn linkerbeen achter doelman Jensen: 1-0.



Initiatief

Vervolgens greep FC Utrecht het initiatief. De gasten drukten de thuisploeg in de verdediging. Met name spits Bahebeck was een plaag voor de Groningers. Keer op keer was het keeper Sergio Padt die de situatie wist te redden.



Verdubbeling voorsprong

Geheel tegen de verhoudingen in verdubbelde FC Groningen vijf minuten voor de pauze de score. Jenssen zette Jesper Drost vrij voor de goal en deze kans liet hij zich niet ontnemen. Drost schoot de bal hard in de linkerkruising achter Jensen.



Doelpunt Utrecht

Ook na de pauze bleef het spelbeeld ongewijzigd. Utrecht viel aan, Groningen hield tegen. In de 64e minuut kwam de spanning terug in de wedstrijd. De bal viel in de zestienmeter na een lange aanval voor de voeten van Bahebeck die dit keer wel scoorde: 2-1.



Uitblinker Padt

De gasten bleven aandringen, maar vonden keer op keer uitblinker Padt op hun weg. De grootste kans op de gelijkmaker kwam in de blessuretijd. Invaller Dessers kopte een corner goed in, dit keer was het Ruben Jenssen die de bal van de lijn haalde.



Stand

Zo trok FC Groningen de zege met pijn en moeite over de streep. FC Groningen verzamelde vier punten uit de eerste drie wedstrijden en staat daarmee op de twaalfde plaats in de eredivisie.