'Grunn komt goed weg, fijne uitslag, slechte wedstrijd'

De twaalfde man (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

'Open wedstrijd, laatste 20 minuten billenknijpen en FC strijdvaardig'. De leden van het supporterspanel kijken met gemengde gevoelens terug op de 2-1 overwinning van FC Groningen op FC Utrecht. Het rapportcijfer voor de FC: een 6,8.

Kevin van der Laan vindt dat FC Groningen goed wegkomt. 'Utrecht was iets beter dus een onverdiende winst. Padt en Warmerdam beste van het veld. Bacuna uit de basis wat mij betreft. Kan echt niet. We hebben met een gelukje gewonnen dus ik geef niet meer dan een 6,5.'



Een fijne uitslag, maar Utrecht kwam steeds wel héél dichtbij volgens Jasper Kelder. 'Met wat minder pech had Utrecht zo een paar keer kunnen scoren, vooral in de eerste helft. Tweede helft gelukkig wat Russische vermoeidheid in de benen leek het.'



'FC was strijdvaardig en goed op de belangrijke momenten, prima aanpak achteraf ook van Faber. En ja, we mogen heel blij zijn met Padt, puntenpakker! Van mij krijgen ze een dikke 7, vooral voor de strijd.'



Sil Piek is van de leden van het supporterspanel het meest kritisch. 'Weerzinwekkend slechte wedstrijd. Drie punten alleen op het conto van Padt, geluk en Utrechtste midweekse uitduel te schrijven.'



'Positief was de sfeer, en in alle eerlijkheid hadden veel mensen getekend voor vier punten na drie lastige wedstrijden. Gelukkig dat de selectie door het internationale voetbal twee week kan trainen, misschien kunnen ze er wat positiespel in krijgen. Eindcijfer: 6.



Ook Ronald Varwijk vond het een hele slechte wedstrijd van Groningen. 'Toch een heel zwaar bevochten overwinning. De sfeer heeft de ploeg toch nog de spirit kunnen geven om de driepunten binnen te slepen. Teamcijfer: 6,5. Padt krijgt van mij een 9.'



Tot slot relativeert Kris Groenewold het naar de kwaliteit van de selectie. 'Dat afgezet tegen de kwaliteiten van Utrecht, ondanks wedstrijd tegen Zenit, vond ik het positief. Veldspel onwennig.'



'Eerste helft veel spelers die niet wisten wat er moest gebeuren. Tweede helft beter, met meer vertrouwen en zodoende de punten binnengesleept. Met geluk. Geef een 8 voor het resultaat, Padt, Warmerdam en de tactiek van Faber.'