Jesper Drost: 'Er mag toch wel gelachen worden?'

FC Groningen kroop zondagmiddag door het oog van de naald. Toch wist de ploeg van trainer Ernest Faber de eerste drie punten van het seizoen te pakken. In Het Noordlease Stadion werd FC Utrecht met 2-1 verslagen.

FC Groningen speelde geen goede wedstrijd. Utrecht was op alle fronten beter. 'Het was moeizaam, maar dat is misschien ook wel logisch omdat we op een iets andere manier speelden,' aldus de jarige Ernest Faber.Faber was na afloop lyrisch over zijn doelman en aanvoerder. 'Man van de wedstrijd. Van wereldniveau. In principe kan hij, vind ik, naar een grotere club. Wij zijn blij dat we hem nu hebben.'Padt laat weten dat er op dit moment echt niets speelt en er vanuit gaat dat hij bij Groningen blijft.Doelpuntenmaker Jesper Drost reageerde na afloop ietwat geprikkeld op vragen over het vertoonde spel. 'Er mag toch wel gelachen worden? Ik krijg alleen maar slechte vragen. Dat vind ik echt raar. We hebben gewonnen en iedereen heeft hard geknokt. Soms zit het mee en soms zit het tegen.Lees ook: FC Groningen pakt eerste seizoenszege tegen Utrecht