Be Quick opent seizoen met nederlaag

Be Quick spits Daan Driever archief (Foto: JK Beeld)

Be Quick is het nieuwe seizoen in de derde divisie zondag begonnen met een verliespartij. In Cuijk ging het duel tegen JVC Cuijk met 4-2 verloren.

Slechte eerste helft

De Groningers begonnen dramatisch aan de wedstrijd want al in de eerste minuut scoorde Jordie van der Laan de openingstreffer namens Cuijk. Na een half uur spelen verdubbelde Rik Renirie de score en tot overmaat van ramp maakte van der Laan vlak voor rust ook nog de 3-0.



Opleving

Be Quick was onmachtig en met een 3-0 voorsprong op het scorebord maakte Cuijk niet veel aanstalten meer om de score verder uit te bouwen. Tien minuten voor tijd kenden de gasten een opleving. Eerst scoorde Daan Driever uit een strafschop.



Aansluitingstreffer

Vervolgens kreeg Cuijk-speler Jurre Grotenhuis zijn tweede gele kaart en moest van het veld. Vlak voor tijd maakte Thomas Careman er 3-2 van en ging Be Quick op jacht naar de gelijkmaker.



Beslissing

Verder liet Cuijk het echter niet komen. In de slotminuut maakte invaller Furkan Alakmak de beslissende treffer.