Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs FC Utrecht

FC Groningen heeft zondagavond de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Groningers wonnen met 2-1 van Utrecht. Hoewel Utrecht een betere wedstrijd speelde, was Groningen effectiever in het afwerken van de kansen.

We vroegen jullie, de supporters, je stem uit te brengen over deze wedstrijd. Welk cijfer gaven jullie de FC?Het gemiddelde cijfer van de wedstrijd tegen Ajax was een 5,4. oftewel: 'Mwoah, het was het nét niet'. Er kwamen 1059 stemmen binnen.Vorige week gaven 1884 stemmers een cijfer aan de trots van het Noorden. De FC moest het doen met een 'onvoldoende' van de supporters.