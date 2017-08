Peter Merx wint ook 'Rondje Ziel'

Wielrenner Peter Merx uit Groningen heeft zondag in Delfzijl de tweede editie van de wielerkoers 'Rondje Ziel' gewonnen.

Na zijn overwinning in Winsum van afgelopen woensdag boekte Merx zijn tweede overwinning op rij. In de koers van 85 kilometer maakte de Groninger deel uit van een kopgroep van zeven renners en bleek de beste in de eindsprint.Het was de derde wedstrijd in de strijd om de Groninger Rabobank Criterium Cup. De vierde en laatste wedstrijd, Rondom de bult van Usquert, staat voor 17 september op het programma.Lees ook: Peter Merx wint Ronde van Winsum