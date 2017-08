Uitslaande brand in boerderij (update)

(Foto: Huisman Media) (Foto: Huisman Media)

In een boerderij in Ter Maarsch bij Onstwedde is maandagochtend brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het pand.





De brand is inmiddels onder controle:

Meerdere voertuigen zijn uitgerukt om de brand te bestrijden. Eén van de gevels van de boerderij is ingestort, het puin ligt op de weg. Het pand moet als verloren worden beschouwd.