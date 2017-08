Brand casino laait weer op; blussen niet nodig

Luchtfoto's van de brand in het Holland Casino (Foto: M.A.Klijn/RTV Noord) Luchtfoto's van de brand in het Holland Casino (Foto: M.A.Klijn/RTV Noord)

Na de hectiek van zondag, was het een rustige nacht voor de brandweer in de Stad. De brand die zondagochtend ontstond in het pand van Holland Casino, hoefde niet verder geblust te worden.



Rond twee uur middernacht laaide het vuur ietsjes op, maar dat was niet heftig genoeg om de brandweer te doen uitrukken.



Pand verloren

De grote brand in het Holland Casino ontstond rond 7 uur in de ochtend. Rond 3 uur 's middags werd het sein 'brand meester' gegeven. Het nablussen duurde tot laat in de avond. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend.



