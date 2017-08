'We willen de wereld over zeilen op zon, wind en water'

Niels Tammeling en Tjerk Zweers van de 4Green Foundation uit de stad Groningen kiezen binnenkort met hun zeilschip het ruime sop voor een wereldreis.

De afgelopen jaren hebben ze aan het schip gewerkt en zich voorbereid op de tocht. Zondag voer het zelfvoorzienend schip mee in het Grachtenfestijn in Groningen.Daar ging voor het eerst de elektrische motor aan van het schip. 'We hopen de hele reis met zon, wind en water te gaan doen', vertelt Tammeling.Om dat voor elkaar te krijgen heeft het duo twee windmolens en vijftien zonnepanelen mee. Daarnaast wekt de motor energie op tijdens het zeilen. 'Zo zouden we zelfs twee weken kunnen doorkomen zonder energie van de wind en zon.'De voorbereiding voor deze reis was minutieus. 'We hebben bijna vijf jaar op het schip gewoond. We kennen elk boutje, moertje en schroefje en hebben ook tochtjes gemaakt om te proefdraaien.'Daarnaast is het duo goed op elkaar ingespeeld. Tammeling: 'We kennen elkaar al heel lang. Dat is ook heel belangrijk bij zo'n reis.'Vader Peter Tammeling kan dat beamen. 'Beiden zijn ze kind aan huis bij ons. We gaan onze zoon uiteraard heel erg missen, maar Tjerk ook. Hij was zo vaak bij ons.'Zelf ziet vader Tammeling er wel een beetje tegenop dat zijn zoon het ruime sop kiest. 'Het is een eng idee dat ze met z'n tweeën straks op de grote oceaan zeilen. Vooral als het gaat stormen, er is weinig hulp in de buurt.'Het tweetal maakt eerst de oversteek naar Engeland. 'Daarna gaan we richting Noord-Spanje en we verwachten nog wel voor het einde van het jaar de echte oversteek te maken, richting Barbados.'