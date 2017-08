Motortocht voor Nick (3), een jaar na de aanval door vier rottweilers

Een jaar geleden raakte de driejarige Nick verminkt door een aanval van vier rottweilers in Nieuw-Buinen. Het leven van de familie Honebecke stond daarna helemaal op zijn kop.

Om hen een onvergetelijke dag te bezorgen, kwamen er zondag tientallen motorrijders de hele familie ophalen bij hun huis in Gasselte voor een motortocht en een dag vol verrassingen.'Dit is echt onbeschrijfelijk', zegt vader Dennie Honebecke tegen RTV Drenthe . 'Een kippenvelmoment. Dat dit voor ons wordt georganiseerd is niet te bevatten. Met geen pen te omschrijven wat de medemens voor je over heeft. Het besef komt later deze week pas, denk ik. Maar het is echt heerlijk, even een dag er niet aan denken.'Nick vindt de grote, gekleurde trikes het meest interessant. 'Ik ga zometeen rijden', roept hij enthousiast. Samen met zijn moeder mag hij achterop de driewieler en dan vertrekt de hele stoet rond twaalf uur vanuit Gasselte.Het incident houdt de familie nog elke dag in de greep. Met Nick gaat het naar omstandigheden goed, zegt Honebecke.'Hij geneest tot op heden heel goed, maar staat nog wel onder controle bij het ziekenhuis. Als je ziet hoe hij nu geniet van de motoren, dat is niet te bevatten.' De driejarige Nick hield 25 bijtwonden over en overleefde het drama ternauwernood.In augustus vorig jaar speelde de toen tweejarige Nick in de tuin toen vier Rottweilers bij de buren ontsnapten. Ze vielen de peuter aan en hij raakte zwaargewond.De vier honden zijn na het incident afgemaakt. Twee andere honden, die niet ontsnapten, zijn naar het asiel gebracht. Eén daarvan hebben de eigenaren later teruggekregen.'Dit gezin heeft een pittig jaar achter de rug', vertelt Sebas van der Meer, voorzitter van CS-riders, die vaker tochten voor gezinnen organiseert.'Als je het verhaal hoort en ook waar het gezin daarna nog doorheen is gegaan, dan rijden we hier met tranen in onze ogen weg. Het motiveert je om nog meer uit te pakken en om het zo groot mogelijk te maken.'