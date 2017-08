Groningen viert Bommen Berend

Maandag viert Groningen Bommen Berend, het einde van het beleg van de bisschop van Münster. In de stad zijn verschillende evenementen om dit te vieren.

Zo luidden de klokken van de Martinitoren om 09:00 uur al om het feest af te trappen.Rond acht uur werden op het Waagplein kransen gelegd bij het beeld van generaal Carl von Rabenhaupt, die de verdediging van Groningen leidde. Ongeveer vijfhonderd aspirant-leden van studentenvereniging Vindicat brachten er samen met een aantal andere aanwezigen het Grunnens Laid ten gehore als eerbetoon aan de generaal.Van 09:30 tot 11:00 uur is de traditionele paardenkeuring op de Vismarkt. Op de Grote Markt zal vanaf 10:00 uur een mini-expositie worden gehouden, die het startpunt vormt voor de ontdekkingstocht 'Het verhaal van Groningens Ontzet'. Ook op de Vismarkt worden verschillende activiteiten georganiseerd.Van 11:30 uur tot 12:30 uur zal Freek de Jonge een toespraak houden in het Academiegebouw. De toegang hiervoor is gratis. Saillant detail: gastheer bij de lezing is deze keer Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, door De Jonge bestempeld als 'Kapitein Blussen en Sussen'. Een volledig overzicht van het programma is te vinden op deze website.