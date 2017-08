Dag na casinobrand: 'Een deel van hun leven ging in vlammen op'

Ruim 24 uur nadat er brand uitbrak bij Holland Casino in de stad Groningen, is nog niet duidelijk hoe het pand er van binnen uitziet. 'Onze eerste zorg is dat het pand veilig is. Daarna gaan we wel kijken hoe het er binnen voorstaat.'

Woordvoerder Lukas Burgering spreekt van een inktzwarte dag. Zondagavond zijn de medewerkers bijgepraat. 'Het was een emotionele bijeenkomst. We zaten bijna 29 jaar op die plek, sommigen hebben daar bijna al die jaren gewerkt. Voor hen ging een deel van hun leven in vlammen op.'Holland Casino hoopt binnen enkele maanden een ander onderkomen te kunnen openen in Groningen. 'Of dat tijdelijk of permanent is, weten we nu nog niet', aldus Burgering.In de tussentijd kan een deel van het personeel aan de slag in Leeuwarden. 'Daar hebben we ruimere openingstijden, omdat we verwachten dat een deel van onze Groningse klanten daar heen zal gaan.'Het pand aan het Gedempte Kattendiep is compleet verloren gegaan bij de brand. Hoe het er van binnen uitziet, is nog niet duidelijk. 'We moeten eerst zorgen dat het veilig is en er geen instortingsgevaar meer is. Daarna gaan we wel kijken hoe het er binnen voorstaat.'Experts gaan bekijken wanneer dat mogelijk is. 'Wat we wel weten is dat alle alarmsystemen goed hebben gewerkt. De hulpdiensten waren binnen enkele minuten gewaarschuwd. Gelukkig is het alleen bij het verlies van het pand gebleven en zijn er geen slachtoffers gevallen.'