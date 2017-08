Feestweek in Westerlee gaat door ondanks fatale brand

De traditionele feestweek in Westerlee gaat deze week gewoon door. Dit ondanks de fatale woningbrand zondagnacht aan de Veenweg waarbij een inwoonster van het dorp en haar hond om het leven kwamen.

De alleenstaande vrouw die afgelegen woonde, liet zich nog weinig zien in het dorp. De organisatie betuigt medeleven met de nabestaanden, maar de activiteiten van maandag gaan wel door.Maandagmiddag is er een kinderprogramma. In de avond is er het traditionele klaverjastoernooi. De feestweek in Westerlee wordt zaterdag afgesloten met een muziekfeest in de feesttent.