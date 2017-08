Gronings miljoenenbedrijf Syncom fuseert

Het Groningse biotechbedrijf Syncom en sectorgenoot Mercachem uit Nijmegen slaan de handen ineen: ze gaan fuseren. Het bedrijf, dat verder gaat als de Mercachem-Syncom Groep, hoopt zo meer opdrachten in de farmaceutische industrie binnen te slepen.

Bijna dertig jaar geleden kwam Syncom voort uit een; een bedrijf dat ontstaat vanuit een onderzoek. Grondleggers waren emeriti hoogleraren Hans Wijnberg, Richard Kellogg en chemicus Wolter ten Hoeve. Inmiddels is het chemiebedrijf met ruim 130 medewerkers een van de succesvolste spin-offs van de Rijksuniversiteit Groningen te noemen.Het bedrijf ontwikkelt in opdracht van farmabedrijven nieuwe chemische stoffen voor onderzoek naar geneesmiddelen of materialen.'Wij zijn de dienstverlener voor de farmaceutische industrie. We groeien erg hard en willen nu graag uitbreiden. En Mercachem is een hele goede partner', zegt directeur Ton Vries. Voor de werknemers verandert er niets. 'We gaan verder op twee locaties. In Nijmegen gaan we als eerste een nieuwe laboratorium bouwen.'Doordat farma- en biotechbedrijven steeds meer onderzoek uitbesteden, zien de twee MKB-bedrijven een kans om fors te groeien. 'In Groningen gaan we zelfs uitbreiden. Zo goed gaat het.' Syncom heeft rond de 130 medewerkers en behoort tot de grotere biotechbedrijven in Nederland.