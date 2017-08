Lopend Vuur: Ik betaal graag extra voor een gegarandeerde zitplaats

De NS waarschuwt ons alvast: er zijn meer treinen dan ooit maar in die treinen zal het tijdens de spits bomvol zijn. Geen zitplaats dus. Want het gaat goed met de economie en dus neemt het aantal passagiers toe.

In veel landen (bijvoorbeeld in Duitsland en Italië) kun je in de meeste treinen een gegarandeerde zitplaats reserveren. Dat kost wel een paar euro extra.Is dat ook een idee voor de NS? Dus soms moeten staan als je goedkoop wilt reizen, en altijd kunnen zitten als je hiervoor extra betaalt?