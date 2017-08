Met je smartphone 'door de grond heen kijken' om graafschade te voorkomen

(Foto: Creative Commons/Tomasz Mikolajczyk)

Leidingen en ondergrondse kabels raken wanneer je in de grond boort, het gebeurt regelmatig. Een nieuwe grondscanner moet duizenden zogenoemde graafschades gaan voorkomen.

De Gasunie en VolkerWessels ontwikkelden de scanner, waarbij gebruik wordt gemaakt van augmented reality. 'Daardoor is het beeld live en in 3D te bekijken', stelt woordvoerder Eva van Beveren.



Dikke klei

Volgens haar is de grondradartechnologie de afgelopen jaren niet erg vooruitgegaan. 'Er zijn wel grondradars, maar die maken scans. Die moeten ergens verwerkt en geanalyseerd worden. Dat kost veel tijd. Door 'live' in de grond te kijken, kun je direct analyseren.'



'Bovendien', vervolgt Van Beveren, 'kan deze scanner door vrijwel alle bodemsoorten heen kijken. De huidige radars kunnen dat niet. Denk bijvoorbeeld aan dikke klei. Daar is het lastig doorheen kijken.'



1,7 miljoen kilometer aan kabels

In Nederland liggen maar liefst 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond voor water en elektra. Velen daarvan zijn onnauwkeurig gedocumenteerd. Hierdoor ontstaan jaarlijks zo'n 35.000 schades aan bestaande kabels en leidingen.



Twee jaar

De scanners zullen binnen twee jaar beschikbaar zijn voor de professionele markt, waarna een versie voor de particuliere markt volgt.



Maar wie kan deze scanner gebruiken? Van Beveren: 'Uiteraard netbeheerders en andere bedrijven die kabels of leidingen in de grond hebben liggen. Maar denk ook aan het in kaart brengen van wortels van bomen. Dat kan voor een gemeente heel handig zijn wanneer er gewerkt moet worden in de grond.'