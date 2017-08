Kijk mee: Freek de Jonge spreekt Groningen toe

Freek de Jonge zingt zijn protestlied in Noord Vandaag (Foto: RTV Noord)

Cabaretier Freek de Jonge houdt de traditionele 28 Augustus Rede, in het kader van Groningens Ontzet.

De Jonge, geboren in Westernieland, is initiatiefnemer van de landelijke petitie 'Laat Groningen niet zakken'. Waarschijnlijk besteedt hij ook tijdens zijn rede aandacht aan de aardbevingsproblematiek.De rede wordt gehouden in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit. De universiteit streamt de rede live om 11:30 uur.