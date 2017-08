'Spel FC Groningen is meer dan zorgwekkend'

Zelden heeft FC Groningen een wedstrijd zo onverdiend gewonnen als zondagmiddag tegen FC Utrecht.

De forumleden waren in het radioprogrammaniet mild. 'Ik heb nu met Heerenveen en Utrecht twee spannende wedstrijden gezien, maar ik zie weinig lijn in het spel. Tegen Utrecht speelt Groningen zelfs met vijf verdedigers en dan kon de ploeg nog niet onder de druk uitvoetballen', zegt voorzitter van de supportersvereniging John Schurer.Trainer Ernest Faber koos ervoor om zijn elftal aan te passen aan de speelwijze van Utrecht. Dat pakte niet goed uit. Vaste analist Barend Beltman snapt wel dat een trainer enkele aanpassingen doet.'Rekening houden met de tegenstander is hartstikke slim, maar in eigen stadion zo ver terug lopen? Op een gegeven moment stonden de aanvallers op een eiland. Er was wel een gat van dertig meter. Je speelt thuis! Het was gewoon lachwekkend.'Vorig seizoen bleef de teller in de wedstrijden Heerenveen-thuis, Ajax-uit en Utrecht-thuis steken op nul punten. Nu heeft de FC vier punten.Op papier ziet het er dus aanzienlijk beter uit, maar RTV Noord-verslaggever Elwin Baas vindt de situatie minder rooskleurig dan het lijkt. 'De tegenstanders zijn natuurlijk prima, maar ik heb in deze drie wedstrijden slechts één goede helft tegen Heerenveen gezien. Voor de rest was het voetballend meer dan matig. Ik vind het spel van Groningen meer dan zorgwekkend.'