'Zijn Groningers vrij? Het antwoord is nee'

'Veel Groningers zitten nog steeds gevangen.' Dat zei cabaretier Freek de Jonge maandag op de traditionele 28 Augustus lezing. Hij trok een vergelijking naar vier 'gevangenen' en vier 'cipiers'.

De Jonge, geboren in Westernieland, is initiatiefnemer van de landelijke petitie 'Laat Groningen niet zakken'.'De beëindiging van het beleg van Groningen op 18 augustus 1672 is te danken aan halvering van de troepen van Christoph Bernard Von Galen de bisschop van Münster, ook wel Bommen Berend genoemd. Zijn er paralellen te trekken met de situatie waarin Groningen nu verkeert?''Nee', vervolgt De Jonge. 'Hoewel, er is net zoals in 1672 sprake van een zekere reddeloosheid en radeloosheid. Viert de vrijheid in Groningen vandaag de dag hoogtij? Zijn de mensen vrij? Het antwoord is nee.''Vorig jaar was ik als Randstedeling in een naar restauratie snakkende pastorie in Godlinze. Toen mij verteld werd dat veel Groningers in het aardbevingsgebied gevangen zitten in een onveilige gevangenis, wist ik niet wat ik hoorde', vervolgt De Jonge.'Ten eerste mijn onwetendheid, een houding die in het diepste erop neer komt iets niet te willen weten. Immers, wat niet weet wat niet deert. De meeste mensen verstaan onder vrijheid dat je geen last hebt van de ander. Het leven als een geheel verzorgde vakantie.''Ten tweede wist ik niet wat ik hoorde. Het is absurd dat in onze tijd, nadat wij bijna zestig jaar lang geprofiteerd hebben van het gas, nu het tij niet keren en de consequenties niet nemen. Dat we niet zonder gemor schade compenseren maar blijven voortploeteren op een onbegaanbare weg naar nergens checken en rekken. Van sussen en blussen.''Ik ben vier soorten gevangenen tegengekomen. Als eerste de boer in de buurt van Noordbroek. Toen hij in de gaten kreeg dat hij in een bureaucratische tang dreigde te komen, heeft hij het heft in eigen hand genomen. Hij betaalde het herstel van zijn schuur uit eigen zak.''Als tweede gevangene zou ik Annemarie Heite willen noemen', vervolgt De Jonge. 'Zij laat zich niet kisten, maar woont wel met haar man en twee kinderen al twee jaar in een container. Terwijl op de plaats waar haar boerderij stond een vervangende woning wordt gebouwd.''Als ouder heb je zo'n achttien jaar met je kinderen. Zo'n vijf daarvan glippen nu door je vingers door de stress van een instortend huis en de compensatie daarvan. Maar Annemarie is strijdbaar, kan relativeren, blijft de ellende van anderen zien en komt daarvoor op.''Met Richard uit Borgsweer begint het serieus te worden. Met een stapel dossiers binnen handbereik, waarin steeds weer nieuwe schade-experts de problemen proberen te kleineren of los te willen zien van de aardbevingen. Liever een onderzoek dat 20.000 euro kost, dan een schikking voor de helft. Want dan heb je jurisprudentie.''Als vierde wil ik John Lanting noemen. Misschien wel de persoon die het meest gevangen zit. Hij heeft zich met het hele vraagstuk en al zijn consequenties vereenzelvigd. Hij gaat het gevecht aan met de autoriteiten en neemt daar de gevolgen van.'De Jonge onderscheidt vier cipiers uit 'de bestuurlijke elite, die er niets van bakt. Die geen andere reflexen kennen dan zo lang mogelijk vast te houden aan het vertrouwde.' De eerste is de NAM. 'Ik zou de NAM geen bestuurlijke taken meer willen zien vervullen. Ze hoeven ook niet het voortouw te nemen in hoe het nu verder moet.''Het is belachelijk dat de NAM een rol heeft gespeeld in de schadeafwikkeling. Ze moet betalen en zo snel mogelijk de zaak afronden.' De tweede cipier die De Jonge noemt is de overheid. 'Die heeft een zeer bedenkelijke rol gespeeld. Tussen twee vuren in, van de consument en van de veiligheid van burgers in het gaswinningsgebied.'De derde cipier die De Jonge noemt is de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Saillant detail is dat Alders de gastheer was van de lezing die De Jonge gaf. 'De NCG is een typische vondst van de politiek. Een loket waar mensen met hun klachten heen kunnen. Maar wat er achter het loket gebeurt mag Kafka weten.'De Jonge noemt de groep burgemeesters in het aardbevingsgebied de vierde cipier. 'Ik moet ze gelijk geven: er zijn ook heel veel mensen die geen schade hebben. Niemand is erbij gebaat dat Groningen het imago van een bevingsprovincie krijgt. De burgemeesters vrezen een vierde periode van krimp.''Zij hebben zorg voor de gevangen, maar doen dat zoals monopoly voorschrijft: slechts op bezoek', besluit De Jonge.