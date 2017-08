Politie start maandag met forensisch onderzoek casinobrand

(Foto: Joey Lameris / 112Groningen)

Wat is de oorzaak van de casinobrand? Op die vraag zoeken de politie en brandweer een antwoord. Maandag begint en forensisch onderzoek naar de oorzaak van de brand in het Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen.