Handelaren helpen veiling: klokvissers krijgen tijdelijke bonus

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, krijgen tot en met september een bonus. Van twee inkopers krijgen ze tien tot dertig cent meer dan de kiloprijs op de klok. De handelaren willen er hiermee voor zorgen dat de veilingklok niet verdwijnt.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer vissers overgegaan op lucratieve contracten bij inkopers. De contractvissers kregen altijd al een hogere vergoeding, zodat handelaren verzekerd zijn van garnalen. Nog maar twintig van de 480 kotters vissen voor de klok, en dat aantal wordt met de maand kleiner.De klokvissers vinden het oneerlijk dat hun collega's met een contract meer krijgen, omdat het de veiling is in Lauwersoog die de prijs bepaalt voor de hele Europese garnalenindustrie. Een inktzwart scenario dreigt als de klok weggaat, zegt de 80-jarige 'Godfather' van de garnalenhandel Hendrik Nienhuis.'In 2005 waren de prijzen zo laag, dat alle vissers op contract gingen. Ze moesten wel om rond te kunnen komen. De klok heeft het hele jaar stilgestaan. In het begin was daar nog mee te leven, maar op het eind was het een chaos. Er bleef geen prijs meer over, niemand wist meer waar hij aan toe was', zegt Nienhuis.Ondanks dat de prijs nu goed is, kiezen anno 2017 ook steeds meer vissers voor een contract. Een van hen is de Friese Peter Visser van de WL20. Dit voorjaar was hij om.'Ik ben er niet trots op, maar ik heb ook een belang. Ik wil een zo goed mogelijke prijs voor mijn garnalen. Ik wil gerust een poosje wat minder krijgen om de kar te trekken, maar ik ben gekke Gerrit niet. Ik blijf niet aan de gang.'Volgens Nienhuis dreigt een strop als straks geen enkele visser voor de klok vist. 'Zoals de Engelsen zeggen:. Het gaat nu misschien om een paar dubbeltjes, maar als de klok er niet meer is bepalen inkopers de prijs. En dan kan het euro's zakken.'De Zoutkamper visser Johan Rispens houdt de rug nog altijd recht. Hij twijfelt er niet over om op contract te gaan: 'Het zijn gewoon principes. Als je met elkaar weggaat, heb je geen richtprijs. Het kost je nu geld, maar als iedereen weg is kost het nog veel meer.'Rispens vervolgt: 'Zonder klok is er maar één die de prijs bepaalt: de handelaar. Dan kun je wel goede vrienden wezen, maar het gaat wel om geld. En geld laat de duivel dansen.'Om te voorkomen dat nog meer klokvissers overgaan op contract, geven de handelaren Telson uit Lauwersoog en Roem van Yerseke uit Zeeland tot en met september een compensatie aan klokvissers. Voor elke kilo die wordt ingekocht, krijgen klokvissers tien tot dertig cent meer. Daarmee krijgen ze net zo veel als hun collega's met contract.Hendrik Nienhuis, die deels eigenaar is van Telson, laat weten dat het gaat om een proef. 'Eind september gaan we dan weer kijken waar we staan.'