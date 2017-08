Proef om 30 woningen gasloos te maken

Alle Nederlandse huizen moeten in 2050 energieneutraal zijn. Voor woningcorporatie Wold&Waard uit Leek betekent dat werk aan de winkel voor 4.600 woningen. Een enorm project voor de corporatie met woningen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

Om het behapbaar te houden, komt er eerst een proef met dertig woningen. 'Een aantal dat groot genoeg is om ervaring mee op te doen. Ook qua impact is het nog te overzien voor de korte termijn', vertelt directeur Janneke Klijn.Het project zorgt ervoor dat de woningen straks hun eigen energie kunnen opwekken. Daardoor is een aansluiting op het gasnet overbodig. 'We proberen in één keer woningen te maken die de toekomst in kunnen, zonder gas. Dat vinden wij, net als iedereen in deze provincie, heel belangrijk', aldus Klijn.De dertig 'proefwoningen' worden zorgvuldig uitgekozen. Ten eerste moeten ze symbool staan voor de andere woningen uit het woningaanbod. 'Als een bepaalde aanpak dan goed werkt, kunnen we woningen van hetzelfde type ook op die manier aanpakken.'Daarnaast zoekt de corporatie bereidwillige huurders. 'We willen dit experiment samen met huurders doen die er positief tegenover staan en dit traject samen met ons willen doorlopen.'De huidige huurders voelen de renovatie niet in hun portemonnee, vertelt Klijn. 'We vragen de huurder wel om het geld dat zij normaal aan de energiemaatschappij te betalen, aan ons te betalen. Dan is dat voor een deel de investering.''Daarnaast investeren we vanuit onze eigen spaarpot. Voor de komende jaren hebben we genoeg vertrouwen om te kunnen beginnen en het betaalbaar te houden.'Een dergelijke grote klus zorgt ook voor extra investeringen binnen de corporatie zelf. 'We hebben wel bedacht dat het een grote klus is die je er niet zomaar even bij doet. Daarom trekken we extra mensen aan, zowel aan de technische kant als voor het contact met onze bewoners.'