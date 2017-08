Basketbaltalent (16) mag zich bewijzen bij Donar

Basketbalclub Donar heeft een nieuwe speler aan de selectie toegevoegd: de 16-jarige Rienk Mast uit Groningen. Mast is jeugdspeler bij de Groningers.

De 2.02 meter lange Mast volgt een opleiding bij de Topsport Talentschool. Vorig jaar speelde hij al bij het Dutch Team League van Donar. Ook werd hij gekozen in het All Star team tijdens het Europees Kampioenschap U16.Mast gaat bij Donar spelen met nummer 15. Hij stond eerder in de belangstelling van Real Madrid.