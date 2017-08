Instrumenten in ontruimd hotel; concert wordt maandag ingehaald

Het British Clarinet Ensemble geeft maandagmiddag om 15 uur een extra concert in de Martinikerk in de stad Groningen. Zondag moest het gezelschap hun optreden afzeggen vanwege de casinobrand.

Het klarinetensemble had hun instrumenten in het Hampshire Hotel liggen. Dat werd halsoverkop ontruimd zondag, vanwege de brand bij Holland Casino. De muzikanten konden daardoor niet bij hun instrumenten komen.Ook studentenvereniging Dizkartes uit Groningen had overlast door de brand. Hun feest voor de nieuwe leden moest verplaatst worden. De sociëteit in de Peperstraat was vanwege de brand niet bereikbaar.'We wilden ook de hulpdiensten niet in de weg lopen, dus we hebben iedereen opgeroepen om 's ochtends weg te blijven. 's Middags zouden we een film kijken in de bioscoop, dat kon wel gewoon doorgaan. Het feest 's avonds is ook afgelast', vertelt bestuurslid Sophie Klijnstra.De zeer grote brand in het Holland Casino begon zondag vroeg in de ochtend. Korpsen uit de hele provincie werden opgeroepen om te helpen. Deze konden voorkomen dat de brand oversloeg naar nabijgelegen historische panden. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.