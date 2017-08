Draaideurcrimineel krijgt 'allerlaatste kans'

Een 52-jarige man uit Bellingwedde heeft voor diefstal vier maanden celstraf opgelegd gekregen. De straf is geheel voorwaardelijk.

Op 17 januari griste hij acht pakken koffie uit de schappen van een supermarkt aan de Beren in Groningen. De man werd opgepakt na het zien van camerabeelden. Hij bekende zijn daad meteen.



Eerder straf

De man is een bekende van justitie. Ook heeft hij ernstige verslavingsproblematiek. Hij zit voor soortgelijke diefstallen in een inrichting voor veelplegers. De rechter legde hem deze voorwaardelijke maatregel tot driemaal toe op.



Laatste kans

'Er is geen zalf tegen de man te strijken', zei de officier van justitie. De politierechter was het daarmee eens. Maar een onvoorwaardelijke celstraf zou een streep zetten door de verslavingsbehandeling van de man. Deze blijkt succesvol.



Om deze positieve ontwikkeling niet te doorkruisen kreeg de man nog een kans van de politierechter. 'Maar dit is de allerlaatste', waarschuwde de rechter hem.



De man moet zich houden aan reclasseringstoezicht. Ook mag hij zijn verslavingstraject niet staken.