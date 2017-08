Fusie maakt einde aan burenruzie Pelikanen en V.V. Appingedam

'Doodzonde dit', zegt Bert Lulofs terwijl hij een oud schildje van V.V. de Pelikanen van de kantinemuur haalt. Ondertussen wordt in de oude kantine van De Pelikanen het logo van de Damster Voetbal Combinatie (DVC Appingedam) opgehangen. Lulofs: 'In mijn hart blijf ik een Pelikaan.'

Het waren de wedstrijden waar je het meest naar uitkeek Daan de Groot (De Pelikanen)

De vrijwilligers zijn clubmensen in hart en nieren. Ze zetten nu wel gezamenlijk hun schouders eronder Geert Bijleveld (voorzitter DVC)

Eigenlijk is het best wel gezellig. Maar ik blijf een Pelikaan. Bert Noordhof (vrijwilliger)

