Oudste inwoonster Leek viert 106de verjaardag: 'Toen ik tachtig was, was ik oud'

106 kaarsjes mag mevrouw Ebeltje Boekema-Hut uit Leek vandaag uitblazen. Mevrouw Boekema-Hut is geboren op 31 augustus 1911 in Leek en mag zich sinds vandaag de oudste inwoonster van de gemeente noemen.

Blij bejaard is goud waard Tegeltje

Ook is ze op een na oudste inwoner van de provincie Groningen.'Wie is de oudste dan?', vraagt Ebeltje grinnikend aan verslaggever Derk Bosscher. Dat is mevrouw Van Berg-Moesning uit Stad, zij hoopt in december 107 jaar te worden.Mevrouw Boekema-Hut zit rustig in haar stoel als Bosscher haar een bosje zonnebloemen overhandigt. Een tegeltje met de tekst 'Blij bejaard is goud waard', prijkt aan de muur.De Leekster heeft door haar leeftijd niet alleen kinderen en kleinkinderen. 'Ik heb ook achter-, en achter-achterkleinkinderen', zegt ze tevreden. 'Mijn oudste dochter is 81. Toen ik tachtig was, was ik oud. Maar nu vind ik haar niet oud.'Het oud worden heeft ze niet van een vreemde. Hut's moeder was vroeger, toen ze 97 jaar was, namelijk ook al de oudste inwoonster van de gemeente Leek. 'Vijftig jaar geleden kwam toenmalig burgemeester Zwart ook al bloemen brengen.'Hut woonde tot tien jaar geleden in Zevenhuizen. 'Dat was hard werken, veel met de handjes', doelt ze op haar leven op de boerderij.Zondag viert de 106-jarige het echte feest en dan komt ook de burgemeester op bezoek. 'Samen met de kinderen, kleinkinderen, achterklein...' steekt Ebeltje van wal.'Ebeltje, bist 'n laiverd. Hier is 'n dikke smok', lacht Bosscher. Ebeltje lacht mee alsof ze net 81 is geworden.