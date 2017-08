Tbs'er die schuldig is aan wapenbezit krijgt geen straf

Een archieffoto van een pistool, niet het pistool dat de man gebruikte. (Foto: Lucas EM)

Een 33-jarige man uit Ooststellingwerf is schuldig aan wapenbezit, diefstal van een laptop, tablet en een harde schijf. De politierechter legde hem geen straf op.



De man stal geld en een tablet uit een huis van kennissen van hem in Groningen. Dit gebeurde in mei 2015. De kennis deed aangifte.



WhatsApp-berichten

In maart van dat jaar stal hij uit de woning van een andere bekende in Groningen een laptop en een harde schijf. De man logeerde daar tijdelijk. Het slachtoffer kon op het bureau WhatsApp-berichten laten zien waarop de Oostellingwerver liet weten interesse in de goederen te hebben.



Pistool

In juli van dat jaar werd de man aangetroffen in Amersfoort, met een semiautomatisch gaspistool in zijn bezit. Daarover verklaarde hij dacht dat het een alarmpistool was. Dat gebruikte hij voor het trainen van zijn hond.



Tbs

In mei veroordeelde de rechtbank de man tot tbs met dwang voor diefstallen, brandstichtingen, oplichting en geweldsdelicten. Daar was de man het niet mee eens en ging in hoger beroep. Dit wordt in september behandeld.



Omdat de man, nadat hem in mei tbs met dwang werd opgelegd, schuldig is verklaard aan eerder gepleegde feiten, was er volgens de rechter nu 'geen ruimte meer voor strafoplegging'.



Leven beteren

Op zitting zei de man tegen de rechters een totale omslag te hebben gemaakt. De man kwam verslaafd ter wereld. Al op zeer jonge leeftijd stapte hij op het foute pad. Hij wil zijn leven beteren, stelde hij.