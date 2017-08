Twee weken cel voor mishandeling met ploertendoder

Een 29-jarige man uit Groningen moet voor mishandeling en vernieling twee weken de cel in. Dat bepaalde de politierechter maandag.

De man heeft geen verblijfsstatus en reageerde zijn woede daarover af op een willekeurige vreemde. Dit gebeurde op 25 augustus vorig jaar, op de openbare weg in het centrum van Groningen. Hij sloeg met een ploertendoder op de man in en vergreep zich daarna aan een personenauto. Met het slagwapen sloeg hij de autoruit in.



'Hij ging als een gek tekeer'

Omstanders grepen daarop in. Zodoende kon de man snel worden ingesloten. 'Hij ging als een gek tekeer op de auto', zei de officier van justitie. De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke daden.



Het slachtoffer hield geen letsel over aan de onverwachte klappen.