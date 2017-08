Lek in leegstaande woning bezorgt flat wateroverlast

(Foto: Dennis Venema)

Een leegstaande flatwoning en een deel van een portiek zijn maandagmiddag onder water gelopen aan de Plutolaan in Groningen. Het water sijpelde zelfs langs de gevel van de flat. Oorzaak was een lek in de leegstaande woning.

De brandweer heeft het lek gerepareerd. Het is niet bekend hoe de lekkage in de leegstaande woning is ontstaan.



Stichting Salvage is ingeschakeld om de omwonenden te helpen bij het afhandelen van de schade.