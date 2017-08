Horeca pakt de draad weer op na casinobrand

Een deel van de horeca aan het Kattendiep is inmiddels weer open, een dag na de grote brand in het Holland Casino in Groningen. Dat geldt in elk geval voor Ni Hao en de drie restaurants van Via Vecchia. Maar ondernemers treuren wel om een 'enorm verlies'.

'We hebben vanmorgen gehoord dat we weer open mogen en zijn heel blij', vertelt ondernemer Michel Ingeneeger. De ondernemer is eigenaar van de zaken Hemingway's, Cervantes en Moro en liep gisteren duizenden euro's mis vanwege de brand.'Het is redelijk begrijpelijk als je ziet wat er gebeurd is, maar wel heel zonde', doelt Ingeneeger op de afgezette straat vanwege de brand. 'Het was eindelijk supermooi weer, dus ik had verwacht dat alle terrassen hier vol zouden zitten met mensen. Maar als je ziet hoe het er hier aan toeging - en ook 's nachts nog...'Ook maandagochtend was de straat nog steeds afgezet. 'Daar schrok ik behoorlijk van. Dat zou de tweede dag zijn dat we dicht moesten gaan en met dit mooie weer is dat vreselijk zonde.'Het uitblijven van klandizie kost Ingeneeger namelijk behoorlijk wat omzet. 'Per restaurant kost het me een paar duizend euro, dus voor drie restaurants komt dat neer op zo'n zesduizend euro', schat de ondernemer.'Ik ga proberen om te kijken of ik via de verzekering iets kan terugkrijgen, maar ik heb al begrepen dat het moeilijk wordt. Ik denk dat alle ondernemers hier in de buurt er last van zullen hebben', verzucht hij.Het omzetverlies is niet het enige dat de ondernemer aan de brand denkt over te houden: 'Zo'n dag als gisteren is voor ons een enorm verlies, ook voor de toekomst. Het casino is wel een beeld waar veel mensen voor komen.'Bovendien parkeren er veel mensen onder het gokpaleis en dat kan voorlopig ook niet. Ingeneeger houdt de moed erin, maar vreest ook voor de toekomst. 'Ik ben benieuwd hoe het zich hier gaat ontwikkelen, hoe lang het gaat duren en of het casino zelf überhaupt weer terug komt...'