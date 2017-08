In beeld: Timmeren en knutselen bij start speelweken

De laatste week van de zomervakantie is aangebroken en dus zijn het brandhout en de knutselspullen weer tevoorschijn gehaald. Overal in de provincie speelden maandag kinderen op de eerste dag van de speelweek.

Een fotoreportage van de speelweken in Loppersum, Onstwedde en Zuidhorn.'Bonkville County' is het thema van de speelweek in Loppersum (foto's door Marjon Pilon en Wouter Haak)In Onstwedde spelen 191 kinderen op De Boerderij (foto's door Vakantiespeelweek Onstwedde)Ook in Zuidhorn wordt druk getimmerd naast buurtcentrum Avalon (Foto's door Elena Lukkien)In Zuidhorn spelen veertig vrijwilligers met zo'n tweehonderd kinderenIn Loppersum zijn 240 kinderen in de weer tijdens de Bönkhorn speelweek