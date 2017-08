Nieuwe Friesenbrücke komt drie jaar later, maar wel zoals Groningen hem wil

De nieuwe Friesenbrücke komt drie jaar later (2024) dan de provincie Groningen hoopt, maar voldoet wel aan alle wensen die gedeputeerde Fleur Gräper heeft.

Dat is de uitkomst van een topoverleg in de Duitse stad Bonn, met verschillende Duitse overheden. Gedeputeerde Fleur Gräper was namens onze provincie aanwezig bij het overleg.'De keuze is definitief gevallen op de nieuwbouwvariant', zegt Gräper. 'De Duitse overheden zijn aan onze belangrijkste bezwaren tegemoet gekomen. De nieuwe Friesenbrücke krijgt twintig minuten per uur voor het laten passeren van treinverkeer. Daarmee komt de Wunderline tussen Groningen en Berlijn niet langer in gevaar.'Doordat de Friesenbrücke twintig minuten per uur beschikbaar is voor het treinverkeer, kan er twee keer per uur een trein tussen Groningen en Bremen overheen rijden. Dat was enige tijd onzeker, omdat de Duitse overheid en de Deutsche Bahn opteerden voor een nieuwbouwvariant, waarbij de brug minder lang beschikbaar zou zijn en de wens voor twee treinen per uur in gevaar zou komen.Dat is dus niet meer het geval. 'De afspraken zijn bevestigd door staatssecretaris Enak Ferlemann van het ministerie van Verkeer in Berlijn en ook bekrachtigd door vervoerder Deutsche Bahn', vervolgt Gräper. 'Daar zijn we als provincie erg blij mee.'Voor dit compromis betaalt Groningen wel een prijs. Aanvankelijk opteerde de provincie voor een herstelvariant, waarbij de eerste treinen naar verwachting vanaf 2021 zouden rijden over de Friesenbrücke.Door de nieuwbouwvariant zal de trein, als alle vergunningprocedures volgens plan verlopen, pas vanaf 2024 gaan rijden. 'Het plan loopt hiermee wat vertraging op, maar in ruil daarvoor hoeft de brug er niet meer worden uitgetild.'Alle partijen blijven met elkaar in gesprek om een oplossing te vinden om de resterende tijd tot 2024 te overbruggen, zegt Gräper. 'Dat zal gebeuren in een werkgroep, waaraan wij als provincie ook zullen deelnemen.'De nieuwbouwvariant wordt door de aanpassingen wel duurder. De Duitse overheid verwacht miljoenen extra kwijt te zijn voor de nieuwe Friesenbrücke, die in 2015 geramd werd door een schip en sindsdien onbruikbaar voor treinverkeer. De Duitse Bund draagt nu vijftien miljoen euro bij, waarbij Landkreis Niedersachsen vijf miljoen extra op tafel legt. In totaal moet de brug zo'n zestig miljoen euro gaan kosten.