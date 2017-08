Noord Vandaag: 'Het is heel heftig en doet pijn'

Een dag na de grote brand die het Holland Casino in Stad verwoeste, is er bij omwonenden onvrede over de in hun ogen gebrekkige informatievoorziening. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Burgemeester Peter den Oudsten neemt die onvrede in elk geval serieus, zo belooft hij in Noord VandaagVerslaggever Eva Hulscher staat voor de restanten van het zwartgeblakerde gebouw en meldt wat de laatste stand van zaken is, daags na de brand.'Het is heel heftig en doet pijn', zegt woordvoerder Lucas Burgering van Holland Casino, gast in de studio, over de brand.Het was niet alleen 'the day after' de brand, maar ook Groningens Ontzet. Een bijzondere dag voor 'Mister Bommen Berend'. Wie hij is? Dat zie je in Noord Vandaag.Ingeborg Nienhuis schreef een boek over het Groninger paard: De Groningin. Waar komt haar passie voor het dier vandaan?- Woar is dit?- Jetta Post nam een kijkje in SpitsbergenBekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist