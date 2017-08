Veenkoloniaal Museum profiteert van slechte zomer

Het Veenkoloniaal Museum in Veendam kent een goede zomer qua bezoekersaantallen. Het matige zomerweer legt het museum geen windeieren, zegt directeur Hendrik Hachmer.

En dat terwijl het Veenkoloniaal Museum ten opzichte van vorig jaar bijna 4000 bezoekers moest missen.'Vorig jaar hadden we ruim 2500 bezoekers dankzij de reünie van het Winkler Prins en zorgden de Drentse afdelingen van de Vrouwen van Nu voor 1400 bezoekers', zegt Hachmer. 'Die groepen hebben we dit jaar niet, maar dat gemis wordt gecompenseerd door de individuele bezoekers.'Door de toename aan individuele toeristen denkt Hachmer dat het bezoekersaantal over 2017 gelijk zal zijn aan 2016, zo'n 25.000 bezoekers. En daar leek het op voorhand niet op.Voor komend najaar staat er een expositie over de Groninger kunstenaarskring De Ploeg gepland. In 2018 is het 100 jaar geleden dat deze kring is opgericht.Het Veenkoloniaal Museum besteedt er aandacht aan door middel van twee exposities: een over het werk van Geert Hendrik Streurman, medeoprichter van het Veenkoloniaal Museum, en een over de moderne ploeg. Hachmer verwacht dat ook deze exposities voldoende publieke belangstelling trekken.