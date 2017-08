Den Oudsten: 'Slechte zaak dat mensen van kastje naar de muur gestuurd werden'

'Naar aanleiding van de klachten gaan wij kijken hoe we de organisatie kunnen verbeteren en aanpassen.' Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen als reactie op de kritiek van een aantal omwonenden, die vinden dat ze slecht geïnformeerd zijn in de nasleep van de brand bij het Holland Casino.

'Een aantal mensen is van het kastje naar de muur gestuurd, dat vind ik een slechte zaak. Maar we kunnen als mensen behoefte aan informatie hebben, niet altijd informatie geven. Ik ga na wat de specifieke klachten zijn, want we moeten er van leren.'Marijke van de Hel is een van omwonenden die vindt dat de gemeente steken liet vallen in de informatievoorziening. 'Je wilt vooral informatie en die was er niet. Niemand had informatie en ze deden heel erg hun best om die te krijgen.'Nadat ze haar huis aan het Schuitendiep uit moest, werd ze opgevangen op het gemeentehuis. 'Er was een mevrouw met communicatie achterop haar hesje, die zat iedereen te bellen en overal achteraan ging. Maar er kwam geen informatie.''Wel een beetje gebrekkige communicatie', zegt ook Geert Bartelink, bewoner van het Pepergasthuis. 'Maar het was ook een uitzonderlijke situatie, dus ik snap dat er hier en daar wat misgaat. Toch was het af en toe vervelend, dat je niet weet waar je aan toe bent.'