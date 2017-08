Kaarten nieuw theaterseizoen als warme broodjes over de toonbank

(Foto: RTV Noord / Gertjan van Stralen)

Een vliegende start. Zo noemt De Oosterpoort & de Stadsschouwburg de verkoopcijfers van het nieuwe theater- en concertseizoen. In totaal gingen er in de voorverkoop 85.000 kaarten over de toonbank. Dat is meer dan in de afgelopen vijf seizoenen.





Minder kaarten per klant

Ook het aantal klanten is in negen jaar niet zo hoog geweest. Bijna 15.000 mensen kochten dit jaar in de voorverkoop kaarten. Het gemiddelde aantal kaarten per klant neemt de laatste jaren juist af, van 7,5 kaart per persoon in 2009/2010 tot 4,7 kaart per persoon nu.



'Een verklaring kan worden gevonden in de toename van het aantal popconcerten, waarbij naast vast publiek ook veel eenmalige kopers worden verwelkomd', meldt de organisatie.



