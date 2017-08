Rechtbank spreekt militairen vrij van mishandeling bij ontgroening

Drie militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte, waaronder een man uit Groningen, zijn vrijgesproken van zware mishandeling tijdens een ontgroeningsritueel in juli 2015.

De mannen verschenen maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem omdat ze chloorwater over twee nieuwe militairen hadden gegooid.



Als ontgroening krijgen nieuwe militairen van het 44ste pantserinfanteriebataljon altijd emmers met zeepsop over zich heen, maar in 2015 waren er meer schoonmaakmiddelen aan het water toegevoegd.



'Geen chloor toegevoegd'

Eén slachtoffer liep tweedegraads brandwonden op, de andere kreeg ademhalingsproblemen. De drie verdachten van 27, 25 en 28 jaar verklaarden in de zittingszaal dat ze meerdere schoonmaakmiddelen in het water hadden gedaan, maar geen chloor. Volgens een toxicoloog die onderzoek deed naar de zaak zat er wél chloor in het water.



Dader blijft onbekend

Wie dat aan het water heeft toegevoegd, werd maandag in de rechtszaal niet duidelijk. Er is geen bewijs dat het de drie verdachten waren. Bovendien lagen de schoonmaakmiddelen in een kast in de kazerne waar iedereen bij kon.



Het Openbaar Ministerie vroeg daarom vrijspraak. De rechtbank was het daarmee eens en deed meteen uitspraak.