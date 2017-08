Hoogezandster putdekselgooier moet achter de tralies

(Foto: Quistnix!/Flickr (Creative Commons))

Een 29-jarige man uit Hoogezand moet voor twee inbraken en een inbraakpoging twee maanden de cel in. Verder legde de rechter hem vijf maanden voorwaardelijke celstraf op.

De officier had vier maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, tegen de man geëist. Dat vond de politierechter te weinig. De man heeft een fors strafblad en is eerder veroordeeld geweest tot een opname in een inrichting voor veelplegers.



Putdekselgooier

De Hoogezandster staat bij justitie bekend als de putdekselgooier. Met een putdeksel brak hij eerder vaak in bij scholen. Nu waren kapsalons aan de beurt.



Haarproducten

In januari vorig jaar nam de man tijdens een inbraak een kassalade mee uit een kapsalon aan de Westerkade in Groningen. In april stal hij haarproducten, geld en een laptop uit een kapsalon in Hoogezand. Bij deze inbraken gebruikte hij zijn putdekseltruc.



Bandensporen en dna

Bandensporen in de sneeuw en dna-sporen in de kapsalons wezen rechtstreeks naar de Hoogezandster. Een andere inbraak in Sappemeer mislukte. Getuigen zagen dat de man een raam van een deur vernielde en zetten de achtervolging in.



De poging tot inbraak kon de man zich niet herinneren. 'Ik was echt zo dronken', zei hij tegen de rechter. De andere feiten bekende de man.



Hij beloofde de rechter schoon schip te maken.