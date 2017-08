Herbouwde Wilkemaheerd blijft nog leegstaan

Het is een typisch gevalletje 'foutje bedankt'. De Wilkemaheerd in Startenhuizen is gesloopt en herbouwd, maar kan toch niet in gebruik worden genomen.

De riolering onder het extra verstevigde pand blijkt verkeerd te zijn aangelegd.Met als gevolg dat eigenaar Caspar Wechgelaar de begin september geplande open dag heeft moeten afblazen. 'En dat terwijl de aanmeldingen al binnenstroomden. Er is veel belangstelling voor ons concept.'De boerderij werd bekend als het pand met de hoogste stutten in het aardbevingsgebied. Inmiddels is de kop-hals-rompboerderij uit 1821 gesloopt. En op kosten van de NAM vervangen door een nieuwe, moderne boerderij.Eigenaar Wechgelaar was van plan in de vorm van een open dag het opvallende pand ook aan de binnenkant aan de buitenwereld te laten zien. Hij heeft daar noodgedwongen een streep door gezet.Een verkeerd aangelegde riolering gooit roet in het eten. 'Daardoor kan het woongedeelte niet in gebruik worden genomen. Herstel is niet zomaar mogelijk. De hoofdafvoerbuis waar het om gaat, ligt namelijk onder een extra dikke betonnen plaat. En dat fundament is met het oog op de aardbevingen zeer stevig', licht Wechgelaar toe.Een oplossing lijkt ver weg. De aannemer en installateur geven elkaar de schuld. 'En die laten zich inmiddels bijstaan door een advocaat. Dat zou dus weleens lang kunnen gaan duren', verzucht de eigenaar van de boerderij.Wechgelaar zegt 'geen idee' te hebben wanneer deze problemen achter de rug zijn. 'We moeten afwachten. Het gaat misschien wel een jaar duren. We zullen zien, hoe het zich ontwikkelt.'