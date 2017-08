'Mister Bommen Berend' stopt ermee: 'Kop d'r veur'

Tien jaar lang was Jan Oldenburger verantwoordelijk voor de activiteiten in de binnenstad van Groningen tijdens Bommen Berend. Dit jaar was het de laatste keer dat hij het doet.

Het is iets voor half acht in de ochtend. Met zijn fiets in de hand loopt Oldenburger over de Vismarkt en babbelt wat met mede-organisatoren. Dat doet hij elk jaar.'Ik doe een ronde om te kijken of er ergens problemen zijn', legt hij uit. Dit jaar doet hij die ronde voor het laatst. 'Het voelt niet anders, maar nu jij mij daar zo naar vraagt, wel een beetje.'De afgelopen tien jaar heeft hij zich ingezet voor de organisatie van Bommen Berend. Zijn motivatie is zijn gevoel voor Groningen. 'Bij mij zit dat hier', zegt Oldenburger, terwijl hij op zijn hart slaat. 'Dat is dialect, cultuur, humor, Bommen Berend en de FC.'Oldenburger kijkt met een trots gevoel terug. 'We hebben dit tien jaar lang gedaan met een groep mensen. Daar ben ik heel trots en blij mee. De groep gaat door en iemand anders zal het van mij overnemen. Dat gaat allemaal lukken.'Wie de opvolger ook wordt, de veteraan heeft in ieder geval al een advies. 'Kop d'r veur, zet hem op. Het kost veel energie en veel tijd, maar het is heel mooi om te doen.'