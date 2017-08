Nasleep casinobrand: hotel blijft nog dagen dicht

Hampshire Hotel-City, tegenover het door brand verwoeste Holland Casino in de stad Groningen, blijft nog zeker tot en met woensdag gesloten.

'We gaan op zijn vroegst donderdag weer open', zegt hotelmanager Sjoukje Witkop. 'Er is nog te veel onduidelijk. De toegangsweg is nog afgezet en gasten kunnen hun auto nu natuurlijk ook niet meer parkeren onder het casino.'Alle gasten van het hotel worden elders in de stad ondergebracht. 'Dat was nog een behoorlijke klus. We hebben flink moeten bellen en mailen om het voor elkaar te krijgen.'Het hotel, met 93 kamers, was volgeboekt.