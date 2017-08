Bauke Mollema geselecteerd voor het WK

(Foto: RTV Noord/Henk Elderman)

Bauke Mollema is door bondscoach Thorwald Veneberg opgenomen in de selectie voor het WK wielrennen in de Noorse stad Bergen. Mollema rijdt de wegrit voor elite, die op zondag 24 september gereden wordt.

Na een wedstrijd over 277 kilometer is duidelijk wie de opvolger wordt van Peter Sagan, die het wereldkampioenschap de afgelopen twee keer won.



Tom-Jelte Slagter en Martijn Keizer, de andere Groningse profs, werden niet geselecteerd.



Naast Mollema bestaat de selectie uit: Dylan van Baarle, Lars Boom, Tom Dumoulin, Jos van Emden, Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Wout Poels en Niki Terpstra.