Liefde voor het Groninger paard leidt tot boek: 'Ze zitten voor altijd in mijn hart'

'Ze zijn net zo lief als dat ze groot zijn.' Ingeborg Nienhuis is verknocht aan het Groninger paard. Ze schreef er zelfs een boek over: 'De Groningin. De wereld door de ogen van een Groninger Paard'.

Nienhuis heeft zelf twee Groninger paarden: Prelude en Gruno. Toch was het voor haar geen liefde op het eerste gezicht, toen ze in haar jeugd kennismaakte met het Groninger paard.'Ik baalde eigenlijk een beetje. Toen wij van de pony's afkwamen hoopten we dat mijn vader misschien wel een mooi sportpaard zou kopen. En toen kwam hij aan met een heel oude Groninger merrie, die hoogdrachtig was. Ik dacht: 'Daar past niet eens een zadel op.' Maar uiteindelijk viel het heel erg mee.''Ze kunnen juist bijna alles, maar dan een beetje. En daar zijn ze ook nog eens heel braaf in. Uiteindelijk kom je er wel, maar een beetje trager misschien.''Ze zitten voor altijd in mijn hart. En ik hoop ook dat ze voor altijd in de wei blijven. Maar het is nog even de vraag of dat ook gebeurt, gezien de aantallen van de huidige populatie.' Er zijn er nog zo'n duizend.Nienhuis schreef al een tijdje columns, vanuit het perspectief van haar paard Prelude. Ze beschrijft daarin door de ogen van het Groninger paard hoe wij mensen met ze omgaan. 'Ik dacht: 'Daar zijn mensen wel eens zat van', maar er werd gevraagd om steeds meer. Dat heeft geleid tot dit boekje.'